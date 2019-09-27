Нападающий «Ниццы» Ламин Диаби признался, что украл у своего одноклубника Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро.

Как сообщает AFP, аксессуар исчез из раздевалки «Ниццы» 16 сентября. Дольберг подал заявление в полицию; в краже заподозрили двух игроков «орлят», одним из которых был Диаби.

Позже 18-летний страйкер признался в содеянном в присутствии адвокатов. Теперь Диаби грозят санкции от «Ниццы» – возможно, дело дойдет до расторжения контракта.

Диаби обязался возместить Дольбергу материальный ущерб.

В чемпионате Франции-2019/20 «Ницца» занимает седьмую строчку. Лидерство в таблице захватили «ПСЖ» и «Анже».

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