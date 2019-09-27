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Форвард «Ниццы» признался в краже у одноклубника часов за 70 тысяч евро
Теперь парня отчислят из команды.
Нападающий «Ниццы» Ламин Диаби признался, что украл у своего одноклубника Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро.
Как сообщает AFP, аксессуар исчез из раздевалки «Ниццы» 16 сентября. Дольберг подал заявление в полицию; в краже заподозрили двух игроков «орлят», одним из которых был Диаби.
Позже 18-летний страйкер признался в содеянном в присутствии адвокатов. Теперь Диаби грозят санкции от «Ниццы» – возможно, дело дойдет до расторжения контракта.
- Диаби обязался возместить Дольбергу материальный ущерб.
- В чемпионате Франции-2019/20 «Ницца» занимает седьмую строчку. Лидерство в таблице захватили «ПСЖ» и «Анже».
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