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El Desmarque: «Челси» предложит за Неймара 300 млн евро и даст ему рекордную зарплату

El Desmarque: «Челси» предложит за Неймара 300 млн евро и даст ему рекордную зарплату
Eurosport

1 час назад

За бразильцем следят из Англии.

Бразильский нападающий Неймар может стать игроком «Челси».

По информации El Desmarque, лондонский клуб сделает «ПСЖ» предложение по Нею в летнее трансферное окно. «Синие» готовы выложить парижанам 300 миллионов евро, а бразильцу назначить зарплату в 42 миллиона евро в год. Это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

  • Летом 2019 года Неймар хотел покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», но сделка не состоялась. Также игроком интересовались «Реал» и «Ювентус».
  • После семи туров Лиги 1 «ПСЖ» по очкам делит первое место с «Анже».

Неймар прибыл в Каталонию ради суда с «Барсой». Он требует от каталонцев подписной бонус и проценты

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