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El Desmarque: «Челси» предложит за Неймара 300 млн евро и даст ему рекордную зарплату
За бразильцем следят из Англии.
Бразильский нападающий Неймар может стать игроком «Челси».
По информации El Desmarque, лондонский клуб сделает «ПСЖ» предложение по Нею в летнее трансферное окно. «Синие» готовы выложить парижанам 300 миллионов евро, а бразильцу назначить зарплату в 42 миллиона евро в год. Это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.
- Летом 2019 года Неймар хотел покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», но сделка не состоялась. Также игроком интересовались «Реал» и «Ювентус».
- После семи туров Лиги 1 «ПСЖ» по очкам делит первое место с «Анже».
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