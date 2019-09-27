Бразильский нападающий Неймар может стать игроком «Челси».

По информации El Desmarque, лондонский клуб сделает «ПСЖ» предложение по Нею в летнее трансферное окно. «Синие» готовы выложить парижанам 300 миллионов евро, а бразильцу назначить зарплату в 42 миллиона евро в год. Это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Летом 2019 года Неймар хотел покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», но сделка не состоялась. Также игроком интересовались «Реал» и «Ювентус».

После семи туров Лиги 1 «ПСЖ» по очкам делит первое место с «Анже».

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