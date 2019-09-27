Старт чемпионата Франции убедил боссов «ПСЖ», что трансфер Паредеса был ошибкой. Аргентинец неубедительно смотрелся и в прошлом сезоне, но руководство дало ему еще один шанс. По мнению боссов, Леандро выглядит инертным, ленивым и неработоспособным, а новичок Идрисса Гуйе кажется лучшим вариантом в центре поля.

Le Parisien сообщает, что слабая игра в 7-м туре против «Реймса» (0:2) убедила парижан в необходимости продажи Паредеса. Такие слухи появлялись еще зимой, но тогда полузащитник опроверг новости о возможном возвращении в «Зенит».

25-летний Паредес провел 4 матча в чемпионате Франции-2019/20, но не отметился результативными действиями.

В январе «ПСЖ» заплатил за него 40 млн евро + бонусы.

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