Getty Images
Суд между Неймаром и «Барсой» не состоялся – стороны решат все мирно
Даже странно, что обошлось без мыльной оперы.
Судебное заседание, на котором должен был рассматриваться иск нападающего «ПСЖ» Неймара к «Барселоне», не состоялось.
По информации ESPN, стороны договорились уладить недопонимание мирно, без помощи суда. 27-летний форвард вернулся в Париж, решать проблемы с «Барселоной» остались его юристы.
- Неймар требует у «Барсы» выплаты бонусов в размере 26 миллионов евро за тот период, когда он был игроком команды.
- В ответном иске клуб требует 14 миллионов евро за лояльность.
- Нападающий мог вернуться в «Барселону» в летнее трансферное окно, но трансфер не состоялся.
El Desmarque: «Челси» предложит за Неймара 300 млн евро и даст ему рекордную зарплату
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте