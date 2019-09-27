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Суд между Неймаром и «Барсой» не состоялся – стороны решат все мирно

Суд между Неймаром и «Барсой» не состоялся – стороны решат все мирно
Eurosport

1 час назад

Даже странно, что обошлось без мыльной оперы.

Судебное заседание, на котором должен был рассматриваться иск нападающего «ПСЖ» Неймара к «Барселоне», не состоялось.

По информации ESPN, стороны договорились уладить недопонимание мирно, без помощи суда. 27-летний форвард вернулся в Париж, решать проблемы с «Барселоной» остались его юристы.

  • Неймар требует у «Барсы» выплаты бонусов в размере 26 миллионов евро за тот период, когда он был игроком команды.
  • В ответном иске клуб требует 14 миллионов евро за лояльность.
  • Нападающий мог вернуться в «Барселону» в летнее трансферное окно, но трансфер не состоялся.

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