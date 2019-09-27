Судебное заседание, на котором должен был рассматриваться иск нападающего «ПСЖ» Неймара к «Барселоне», не состоялось.

По информации ESPN, стороны договорились уладить недопонимание мирно, без помощи суда. 27-летний форвард вернулся в Париж, решать проблемы с «Барселоной» остались его юристы.

Неймар требует у «Барсы» выплаты бонусов в размере 26 миллионов евро за тот период, когда он был игроком команды.

В ответном иске клуб требует 14 миллионов евро за лояльность.

Нападающий мог вернуться в «Барселону» в летнее трансферное окно, но трансфер не состоялся.

El Desmarque: «Челси» предложит за Неймара 300 млн евро и даст ему рекордную зарплату

Качай приложение Eurosport для iOS или Android