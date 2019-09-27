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Неймар откажется от иска, только если «Барса» гарантируют его камбэк
Оказывается, в этой истории еще не все ясно.
27 сентября стало известно, что нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии согласился на мирное урегулирование конфликта с «Барселоной».
Но, как выяснилось, при одном условии.
По информации ведущих радиостанции SER Catalunya, Ней откажется от своих претензий к бывшему клубу только в том случае, если каталонцы предоставят ему убедительные гарантии, что клуб добьется его камбэка на «Камп Ноу».
- Бразильца все лето связывали с возвращением в Испанию, но в итоге «ПСЖ» не принял ни одно предложение «Барселоны».
- Неймар забил два мяча в трех матчах чемпионата Франции.
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