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Неймар откажется от иска, только если «Барса» гарантируют его камбэк

Неймар откажется от иска, только если «Барса» гарантируют его камбэк
Eurosport

1 час назад

Оказывается, в этой истории еще не все ясно.

27 сентября стало известно, что нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии согласился на мирное урегулирование конфликта с «Барселоной».

Но, как выяснилось, при одном условии.

По информации ведущих радиостанции SER Catalunya, Ней откажется от своих претензий к бывшему клубу только в том случае, если каталонцы предоставят ему убедительные гарантии, что клуб добьется его камбэка на «Камп Ноу».

  • Бразильца все лето связывали с возвращением в Испанию, но в итоге «ПСЖ» не принял ни одно предложение «Барселоны».
  • Неймар забил два мяча в трех матчах чемпионата Франции.

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