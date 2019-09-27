27 сентября стало известно, что нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии согласился на мирное урегулирование конфликта с «Барселоной».

Но, как выяснилось, при одном условии.

По информации ведущих радиостанции SER Catalunya, Ней откажется от своих претензий к бывшему клубу только в том случае, если каталонцы предоставят ему убедительные гарантии, что клуб добьется его камбэка на «Камп Ноу».

Бразильца все лето связывали с возвращением в Испанию, но в итоге «ПСЖ» не принял ни одно предложение «Барселоны».

Неймар забил два мяча в трех матчах чемпионата Франции.

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