Компания WhoScored, специализирующаяся на футбольной статистике, назвала Александра Головина лучшим игроком недели.

За выступление в матче против «Ниццы» россиянин удостоился рейтинга 9.99 – до предусмотренного максимума не хватило одной десятой. На счету полузащитника в этом матче два гола, ассист, пять отборов и четыре ключевые передачи. Подвиги Александра принесли монегаскам долгожданную первую победу в сезоне.

Результативные действия Головина в игре с «Ниццей» можно посмотреть здесь.

«Монако» поднялось на 18-ю строчку. «Ницца» – на седьмой.

Лидирует, конечно, «ПСЖ», но делит топ с «Анже».

Зимой Головин должен перейти в «Зенит». В этом нет ничего стыдного

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