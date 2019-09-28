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WhoScored признал Головина лучшим игроком недели
Саша выдал идеальный перфоманс.
Компания WhoScored, специализирующаяся на футбольной статистике, назвала Александра Головина лучшим игроком недели.
За выступление в матче против «Ниццы» россиянин удостоился рейтинга 9.99 – до предусмотренного максимума не хватило одной десятой. На счету полузащитника в этом матче два гола, ассист, пять отборов и четыре ключевые передачи. Подвиги Александра принесли монегаскам долгожданную первую победу в сезоне.
Результативные действия Головина в игре с «Ниццей» можно посмотреть здесь.
- «Монако» поднялось на 18-ю строчку. «Ницца» – на седьмой.
- Лидирует, конечно, «ПСЖ», но делит топ с «Анже».
Зимой Головин должен перейти в «Зенит». В этом нет ничего стыдного
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