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WhoScored признал Головина лучшим игроком недели

WhoScored признал Головина лучшим игроком недели
Eurosport

35 мин. назад

Саша выдал идеальный перфоманс.

Компания WhoScored, специализирующаяся на футбольной статистике, назвала Александра Головина лучшим игроком недели.

За выступление в матче против «Ниццы» россиянин удостоился рейтинга 9.99 – до предусмотренного максимума не хватило одной десятой. На счету полузащитника в этом матче два гола, ассист, пять отборов и четыре ключевые передачи. Подвиги Александра принесли монегаскам долгожданную первую победу в сезоне.

Результативные действия Головина в игре с «Ниццей» можно посмотреть здесь.

  • «Монако» поднялось на 18-ю строчку. «Ницца» – на седьмой.
  • Лидирует, конечно, «ПСЖ», но делит топ с «Анже».

Зимой Головин должен перейти в «Зенит». В этом нет ничего стыдного

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