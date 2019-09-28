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Виллаш-Боаш: «Марсель» стал бы хорошим вариантом для Кокорина, но он вряд ли может уехать из России»
Португалец хотел бы снова поработать с русским нападающим.
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, с 2014-го по 2016-й возглавлявший «Зенит», высказался о проблемах с травмированными и упомянул Александра Кокорина.
«Если только Криштиану Роналду не станет свободным агентом, у нас в распоряжении есть лишь Бен-Арфа. Есть еще мой друг Александр Кокорин, только что вышедший из тюрьмы. Хоть «Марсель» и был бы хорошим вариантом для него, я не думаю, что он может уехать из России», – рассказал Виллаш-Боаш в интервью RMC Sport.
- Кокорин пришел в «Зенит» в 2015 году, когда командой руководил Виллаш-Боаш.
- 17 сентября Александр и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Футболисты почти год провели в СИЗО, а затем в колонии за избиение главы Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.
Кокорин вернется в «Зенит», но он там не нужен. На нем уже поставлен крест
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