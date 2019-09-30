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Феерический двойной сэйв Манданда в матче с «Ренном» – его расстреливали в упор

Феерический двойной сэйв Манданда в матче с «Ренном» – его расстреливали в упор
Eurosport

1 час назад

Спасения, принесшие провансальцам ничью.

Голкипер «Марселя» Стив Манданда невероятным образом защитил ворота в матче восьмого тура чемпионата Франции против «Ренна».

На 85-й минуте гости провели опаснейшую контратаку, в результате которой полузащитник Адриен Юну нанес два удара подряд с близкого расстояния. Манданда проявил чудеса реакции и оба раза отбил мяч, сохранив ничейный счет.

  • Матч завершился 1:1 – для «Марселя» это была третья ничья подряд, для «Ренна» – четвертая в пяти матчах.
  • Манданда играет за «Марсель» с 2007-го, всего на год покинув клуб для выступления за «Кристал Пэлас».
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