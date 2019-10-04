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Головин занял второе место в голосовании на лучшего игрока «Монако» в сентябре
Ислам Слимани был чуть лучше.
Русский полузащитник «Монако» Александр Головин стал вторым в голосовании болельщиков на лучшего игрока команды в сентябре.
56,4% голосов набрал нападающий Ислам Слимани, третьим стал нападающий Виссан Бен-Йеддер.
- Головин сыграл во всех пяти сентябрьских матчах команды: он забил два мяча и отдал ассист во встрече против «Ниццы».
- После восьми туров чемпионата Франции «Монако» идет на 12-м месте, набрав 9 очков.
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