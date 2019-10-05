Чемпионат Франции: ПСЖ – Анже.

Блабла

Матч недолго был безголевым: на второй минуте Гарет Бэйл отдал длинную передачу на Карима Бензема, и тот с неудобного угла переправил мяч в ворота.

Незадолго до перерыва первый гол за «Реал» в официальных матчах оформил Эден Азар. Он опередил двух зазевавшихся защитников, прорвался в штрафную и выстрелил с линии по дуге.

Автором третьего гола стал Лука Модрич, который начал матч на скамейке запасных. Мяч хорвата шедеврален: он пальнул из-за пределов штрафной.

Но «Гранада» не сдалась – точнее, помог кипер мадридцев Альфонс Ареола. Он сфолил в штрафной, арбитр назначил пенальти, и Дарвин Мачис реализовал его. Ареола угадал направление удара, но не потащил.

На 77-й минуте гости добавили еще – защитники «Реала» во главе с Рамосом зевнули после подачи углового Домингуша Дуарте.

«Реал» остался недосягаемым лидером турнирной таблицы, набрав 18 очков в восьми турах.

«Гранада» после поражения идет второй, но по итогам тура ее могут обогнать по очкам «Атлетико», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Севилья» и «Атлетик».

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