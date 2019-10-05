«Монако» проиграл «Монпелье» в девятом туре чемпионата Франции, российский полузащитник Александр Головин был удален с поля.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе монегасков единственный мяч забил Виссан Бен-Йеддер. 23-летний Головин стал антигероем встречи: первое предупреждение он получил на 58-й минуте, а затем на 81-й судья наградил Сашу вторым горчичником и красной карточкой за подкат против соперника.

Это третье удаление в карьере. Все – за последние 10 месяцев. В марте Александра удалили в матче Бельгия – Россиия, а в декабре 2018-го – в игре против «Лиона» (0:3).

Головин сыграл во всех пяти сентябрьских матчах команды: он забил два мяча и отдал ассист во встрече против «Ниццы».

Это третье удаление Александра за карьеру и последние десять месяцев.

«Монако» идет на 14-м месте Лиги 1, но может скатиться ниже, так как не все команды сыграли в девятом туре.

Головин занял второе место в голосовании на лучшего игрока «Монако» в сентябре

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