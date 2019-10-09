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Месси: «Думал, что Неймар перейдет в «Реал». Он очень хотел покинуть «ПСЖ»

Месси: «Думал, что Неймар перейдет в «Реал». Он очень хотел покинуть «ПСЖ»
Eurosport

7 мин. назад

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси считал, что в летнее трансферное окно нападающий «ПСЖ» Неймар перейдет в мадридский «Реал».

«На самом деле, я думал, что Неймар перейдет в «Реал», если не вернется в «Барселону». Он очень хотел покинуть «ПСЖ» и сказал об этом. Я думал, Флорентино Перес и «Реал» сделают все, чтобы подписать его», – цитирует 32-летнего Месси Marca.

  • На бразильца также претендовал «Ювентус», но он остался в Париже.
  • В чемпионате Франции-2019/20 Неймар забил четыре мяча в пяти играх.

Неймар откажется от иска, только если «Барса» гарантирует его камбэк

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