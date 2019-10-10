Нападающий «ПСЖ» Неймар считает, что заслужил особенное отношение в сборной Бразилии своей игрой на протяжении 10 лет. Форвард привел в пример Лионеля Месси, которому поклоняются в «Барселоне».

10 октября игрок проведет сотый матч за национальную команду. Ней считает, что его возвышают по делу. «Я в сборной уже 10 лет. Я всегда был одним из самых важных игроков и одним из лидеров, потому что я никогда не прятался и всегда хорошо играл за Бразилию. Когда игрок выступает на таком уровне, это нормально, что к нему относятся иначе.

В «Барселоне» к Месси относятся по-особенному. Думаете, это потому, что он красивее других? Нет, лишь благодаря тем вещам, которые он сделал. Я говорю не только за себя, но и за всех игроков, достигших этого уровня», – цитирует игрока Marca.

Неймар все лето пытался покинуть «ПСЖ», о чем открыто говорил в интервью.

После этой истории болельщики парижской команды исполняют в его адрес оскорбительные чанты.

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