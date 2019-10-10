Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил две желтые карточки в конце матча 9-го тура против «Монпелье». Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции назначил игроку одноматчевую дисквалификацию.

По правилам местной лиги, три желтые карточки за десятиматчевый отрезок конвертируются в один матч бана. Полузащитник пропустит матч против «Ренна» 20-го октября. Решение дисциплинарного комитета опубликовано на официальном сайте пресс-службы Профессиональной футбольной лиги.

«Монако» проиграл «Монпелье» со счетом 1:3.

У Головина в этом сезоне 2 гола и 1 ассист в Лиге 1.

Зимой Головин должен перейти в «Зенит». В этом нет ничего стыдного

Качай приложение Eurosport для iOS и Android