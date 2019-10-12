Getty Images

Daily Mail: Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе

Daily Mail: Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе
Eurosport

1 час назад

Намечается сотрудничество двух звезд.

Бывший игрок сборной Англии, «МЮ» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

44-летний англичанин основал собственную агентсткую компанию Footwork management, и она уже начала поиск клиентов. По информации Daily Mail, первым известным представителем компании должен стать Мбаппе – чемпион мира в составе сборной Франции.

  • Бекхэм владеет клубом «Интер Майами», который с 2020 года начнет выступать в MLS.
  • Мбаппе – трехкратный чемпион Франции и многократный обладатель остальных национальных трофеев.

Бекхэму грозит штраф в 50 млн долларов за постройку стадиона на токсичной земле

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте