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Daily Mail: Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе
Намечается сотрудничество двух звезд.
Бывший игрок сборной Англии, «МЮ» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
44-летний англичанин основал собственную агентсткую компанию Footwork management, и она уже начала поиск клиентов. По информации Daily Mail, первым известным представителем компании должен стать Мбаппе – чемпион мира в составе сборной Франции.
- Бекхэм владеет клубом «Интер Майами», который с 2020 года начнет выступать в MLS.
- Мбаппе – трехкратный чемпион Франции и многократный обладатель остальных национальных трофеев.
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