Eurosport
Неймар выбыл на 4 недели из-за травмы
Бразилец пропустит горячее дерби с «Марселем».
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выбыл из строя на срок до четырех недель из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт парижан, 27-летний футболист получил повреждение мышц бедра, выступая за сборную Бразилии. Ней был травмирован на старте товарищеской игры против Нигерии (1:1).
- В чемпионате Франции-2019/20 бразилец провел пять матчей и забил четыре мяча.
- Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, за его трансферы парижане заплатили 222 млн евро.
Нигерийский вратарь получил жуткую травму в матче с бразильцами – его нога неестественно выгнулась
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте