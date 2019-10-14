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Неймар выбыл на 4 недели из-за травмы

Неймар выбыл на 4 недели из-за травмы
Eurosport

1 час назад

Бразилец пропустит горячее дерби с «Марселем».

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выбыл из строя на срок до четырех недель из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт парижан, 27-летний футболист получил повреждение мышц бедра, выступая за сборную Бразилии. Ней был травмирован на старте товарищеской игры против Нигерии (1:1).

  • В чемпионате Франции-2019/20 бразилец провел пять матчей и забил четыре мяча.
  • Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году, за его трансферы парижане заплатили 222 млн евро.

Нигерийский вратарь получил жуткую травму в матче с бразильцами – его нога неестественно выгнулась

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