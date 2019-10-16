В Париже представили статую с изображением форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

Ее создатель – соотечественник Нея Маркос Марин. Скульптор прибыл в столицу Франции с выставкой, на которой также представит трехметровую статую звезды «Сен-Жермен».

«Я сделал эту частичку Неймара для чемпионата мира-2018 в России. Не мог себя заставить вывезти ее куда-то за пределы Парижа», – цитирует Марина Le Parisien.

Скульптура с изображением Нея выставлена напротив отеля George V у Елисейских полей в километре от Триумфальной арки и в 2 км от Эйфелевой башни. Вместе со статуей Неймара в экспозиции представлены еще около 50 статуй, 20 из них – работы Маркоса Марина. Выставка продлится до 14 ноября.

Скульптор не сообщил, приедет ли сам Неймар к бюсту с собственным изображением.

В чемпионате Франции-2019/20 27-летний бразилец провел 5 матчей и забил 4 мяча.

В товарищеском матче сборной против Нигерии форвард получил травму бедра, из-за которой пропустит около месяца.

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