Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар летом мог стать игроком «Манчестер Юнайтед».

На «Олд Траффорд» рассматривали возможность подписания 27-летнего страйкера. Исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд придерживается стратегии, что в составе «красных дьяволов» обязательно должен быть как минимум один претендент на «Золотой мяч». При этом в руководстве клуба усомнились в приглашении Неймара из-за его праздного образа жизни.

«В Манчестере любят рассказывать анекдот, что когда вы берете одного бразильца, то это один бразилец. Если двух – то двух. А если трех, то это уже самба-вечеринка. В случае с Неймаром кайперинья бы лилась рекой», – пишет инсайдер The Athletic Дэниэл Тэйлор, которого цитирует Daily Mail.

Также в правлении «Юнайтед» высказывали опасения об отце футболиста, Неймаре-старшем. Официальные лица клуба считают, что он одержим деньгами. Боссы полагают, что Ней-младший не ведет себя, как Месси и Роналду, поэтому отказались от трансфера бразильца. Наверняка они принимали в расчет богатую историю травм 27-летнего нападающего «ПСЖ».

Неймар – самый дорогой футболист мира. В 2017-м он перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Летом 2019-го бразилец был готов уйти из французского клуба в «Барсу» или «Реал», но сделка сорвалась. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца сезона-2021/22.

«Барселона» не собиралась возвращать Неймара. Это был спектакль ради Месси и «Реала»

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