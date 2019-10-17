Нападающий «ПСЖ» Неймар побеседовал с легендой футбола Роналдо.

Зубастик спросил коллегу о симуляциях и отношении к травмам.

– В твоей жизни некоторое время был спор о том, как ты играешь и симулируешь. Я говорил с твоим отцом, который объяснил, что с детства ты сталкивался с трудностями. Ты был худее своих сверстников и таким образом ты пытался защитить себя. Симулируя и падая, ты пытаешься избежать травмы, – сказал Роналдо.

– Пусть люди говорят, что хотят. Я должен защитить себя, никто не сделает это за меня. Видишь, я не оберегал себя, и теперь у меня нога болит, – приводит ответ Неймара RMC.

Неймар травмировался 13 октября во время матча с Нигерией. Форвард провел на поле 12 минут.

В сезоне-2019/20 форвард провел всего 5 матчей.

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