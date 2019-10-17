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«Я не защитил себя, и теперь у меня нога болит». Неймар и Роналдо поговорили о симуляциях
Как бы он играл в Англии 90-х?
Нападающий «ПСЖ» Неймар побеседовал с легендой футбола Роналдо.
Зубастик спросил коллегу о симуляциях и отношении к травмам.
– В твоей жизни некоторое время был спор о том, как ты играешь и симулируешь. Я говорил с твоим отцом, который объяснил, что с детства ты сталкивался с трудностями. Ты был худее своих сверстников и таким образом ты пытался защитить себя. Симулируя и падая, ты пытаешься избежать травмы, – сказал Роналдо.
– Пусть люди говорят, что хотят. Я должен защитить себя, никто не сделает это за меня. Видишь, я не оберегал себя, и теперь у меня нога болит, – приводит ответ Неймара RMC.
- Неймар травмировался 13 октября во время матча с Нигерией. Форвард провел на поле 12 минут.
- В сезоне-2019/20 форвард провел всего 5 матчей.
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