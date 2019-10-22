Беды Неймара продолжаются: бразилец не мог открыть собственную машину после похода в ресторан с партнерами по команде.

Сначала Неймар не попал в список претендентов на «Золотой мяч», а теперь – в автомобиль. 21 октября Ней отправился на ужин в компании Маркиньоса, Траппа и Силвы. Жена последнего опубликовала в сториз инстаграма видео, на котором замерзший Ней после трапезы пытается проникнуть в собственную «Феррари» стоимостью в 250 тысяч фунтов.

Девушка посмеялась над незадачливым бразильцем и посоветовала ему потереть ключ, чтобы устройство сработало.

Неймар все лето пытался добиться камбэка в «Барсу», чего ему так и не удалось.

Бразилец травмировался в последней игре за сборную.

Гризманн адаптировался в «Барсе». Неймар больше не нужен

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