Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал высказывание страйкера «ПСЖ» Килиана Мбаппе после матча против «Брюгге» (5:0) в Лиге чемпионов.

Мбаппе появился на поле на 52-й минуте и оформил хет-трик. После игры Килиан сказал журналистам следующее: «Я хотел начать матч в старте, но тренер решил по-другому. Мы должны уважать решения тренера, но я хотел выйти на поле и доказать, что «ПСЖ» сложно обойтись без меня».

Килиан МбаппеGetty Images

«Эта фраза Мбаппе смутила меня. Остальная часть интервью, где он говорит о партнерах и коллективе, идеальна. Но это предложение смутило меня – может быть, потому, что я из другого поколения футболистов. Меня поражает современный футбол, где твой коллектив не является для тебя приоритетом.

Я не утверждаю, что Килиан – не очень хороший парень, но он сделал несколько заявлений, где показал себя не с лучшей стороны. Мне кажется, что он «неймаризовался». Я бы предпочел, чтобы Мбаппе общался с Гуйе, Эррерой или Ди Марией. Да, общаться с Неймаром куда веселее, но все же... Я боюсь, что надежды на этого парня не оправдаются, чувствую, что все может обернуться нехорошо», – приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Мбаппе стал игроком «ПСЖ» в 2017 году. Парижане выплатили за его трансфер 180 млн евро.

В чемпионате Франции-2019/20 Мбаппе провел пять матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

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