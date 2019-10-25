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Головин исполнил изящный ассист на Бен Йеддера – в этом сезоне у Саши уже 2+2

Головин исполнил изящный ассист на Бен Йеддера – в этом сезоне у Саши уже 2+2
Eurosport

1 час назад

А сам Бен Йеддер возглавил таблицу бомбардиров.

В матче 11-го тура чемпионата Франции встретились «Нант» и «Монако».

Счет в игре открыл нападающий монегасков Виссам Бен Йеддер. Голевую передачу на француза вырезал полузащитник сборной России Александр Головин.

  • Это уже второй ассист Головина в чемпионате Франции-2019/20. Кроме того, на счету Александра два гола.
  • Перед 11-м туром «Нант» занимал вторую строчку в турнирной таблице, «Монако» – 14-ю.

Головин занял второе место в голосовании на лучшего игрока «Монако» в сентябре

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