До летнего трансферного окна еще очень долго, но гранды уже рассматривают варианты для усиления. Недавно состоялся совет директоров «Ювентуса», на котором президент клуба Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед разработали новый план по покупке Килиана Мбаппе.

Football Italia со ссылкой на Tuttosport сообщает, что на проект туринцы готовы вывалить около 380 млн евро. За эту сумму итальянцы рассчитывают покрыть и трансфер, и зарплату Мбаппе.

В «Реале» тоже рассматривают вариант с форвардом «ПСЖ». По информации AS, Флорентино Перес по ходу матча «Брюгге» – «ПСЖ» отправлял председателям совета директоров следующие сообщения: «Вы вообще видели, как играет Мбаппе? Он вышел в перерыве и сделал хет-трик команде, которую мы не обыграл на «Бернабеу». Этот трансфер приведет фанатов в восторг и вернет «Мадрид» на вершину минимум десять лет».

В 2018-м «ПСЖ» заплатил «Монако» за Килиана около 180 млн евро.

Контракт 20-летнего игрока рассчитан до лета 2022-го.

В пяти матчах чемпионата Франции-2019/20 Мбаппе оформил 2+3.

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