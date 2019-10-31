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Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года

Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года
Eurosport

15 мин. назад

Парижане умеют сохранять лидеров.

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с 27-летним полузащитником Марко Верратти.

Новое соглашение итальянца с чемпионами Франции рассчитано до 30 июня 2024 года. Верратти – самый титулованный футболист в истории «ПСЖ»: Марко выиграл в составе парижан все трофеи после того, как клуб перешел в руки катарских шейхов (6 чемпионатов Франции, 4 национальных Кубка, 5 Кубков Лиги и 8 Суперкубков).

  • В чемпионате Франции-2019/20 Верратти провел 9 матчей и отдал 2 ассиста.
  • «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – «Нант» – на 8 очков.

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