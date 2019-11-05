Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар избежал судебного наказания за удар болельщика после поражения в финале Кубка Франции.

По информации AFP, 27-летний футболист ограничился напоминанием о соблюдении закона, которое направила ему прокуратура по почте. Других санкций не последует. После происшествия Французская федерация футбола дисквалифицировала Неймара на три матча.

Инцидент произошел 28 апреля – «ПСЖ» проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции по пенальти. Бразилец ударил болельщика за то, что тот снимал его на камеру.

Еще Неймара обвиняла в изнасиловании модель Наджила Триндади – его также оправдали.

Пике: «Мы были готовы не получать зарплату, чтобы хватило на возвращение Неймара»

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