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Суд не наказал Неймара за удар болельщика «Ренна»
Ней очень везучий.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар избежал судебного наказания за удар болельщика после поражения в финале Кубка Франции.
По информации AFP, 27-летний футболист ограничился напоминанием о соблюдении закона, которое направила ему прокуратура по почте. Других санкций не последует. После происшествия Французская федерация футбола дисквалифицировала Неймара на три матча.
- Инцидент произошел 28 апреля – «ПСЖ» проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции по пенальти. Бразилец ударил болельщика за то, что тот снимал его на камеру.
- Еще Неймара обвиняла в изнасиловании модель Наджила Триндади – его также оправдали.
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