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Суд не наказал Неймара за удар болельщика «Ренна»

Суд не наказал Неймара за удар болельщика «Ренна»
Eurosport

33 мин. назад

Ней очень везучий.

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар избежал судебного наказания за удар болельщика после поражения в финале Кубка Франции.

По информации AFP, 27-летний футболист ограничился напоминанием о соблюдении закона, которое направила ему прокуратура по почте. Других санкций не последует. После происшествия Французская федерация футбола дисквалифицировала Неймара на три матча.

  • Инцидент произошел 28 апреля – «ПСЖ» проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции по пенальти. Бразилец ударил болельщика за то, что тот снимал его на камеру.
  • Еще Неймара обвиняла в изнасиловании модель Наджила Триндади – его также оправдали.

Пике: «Мы были готовы не получать зарплату, чтобы хватило на возвращение Неймара»

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