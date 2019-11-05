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«Он всегда мечтал играть за «Реал». Зидан – о трансфере Мбаппе

«Он всегда мечтал играть за «Реал». Зидан – о трансфере Мбаппе
Eurosport

39 мин. назад

Азар + Мбаппе + Винисиус – Мадрид строит новую великолепную атаку.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я не знаю, решение остается за игроком. Сейчас Мбаппе выступает за «ПСЖ». Но я знаю, что он всегда говорил, что его мечта – играть за «Реал». Посмотрим [что будет дальше]», – отметил Зизу.

  • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года, парижане заплатили за его трансфер 180 млн евро.
  • В чемпионате Франции-2019/20 Мбаппе провел семь матчей, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

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