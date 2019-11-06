Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал слухи, связывающие его с работой в «Баварии».

«Нет, я не заинтересован в этой работе. Я – тренер «ПСЖ». Насколько знаю, я связан контрактом с клубом на этот сезон и на следующий», – заявил Тухель.

Ранее «Бавария» в связи с неудовлетворительными результатами уволила главного тренера Нико Ковача.

В шорт-лист мюнхенцев, согласно информации The Guardian, входят Арсен Венгер, Эрик Тен Хаг, Ральф Рангник и Массимилиано Аллегри.

В «Баварии» катастрофа: конфликты, жуткий футбол и увольнение Ковача. Что происходит с топ-клубом?

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