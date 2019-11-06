Звезда «ПСЖ» Неймар приступил к индивидуальным тренировкам с мячом. Футболист находится вне игры с матча против Нигерии 13 октября.

Неймар травмировал бедро в игре за национальную команду и с тех пор восстанавливался. Накануне встречи с «Брюгге» в Лиге чемпионов клуб обрадовал поклонников видеороликом, на котором Ней выполняет упражнения с мячом.

До полного восстановления и возвращения к соревновательным играм должно пройти еще какое-то время, но в ближайшие недели бразилец будет готов к очередному камбэку.

Неймар все лето пытался вернуться в «Барселону».

В сезоне-2019/20 он провел пять матчей и забил четыре мяча.

C момента перехода в «ПСЖ» летом 2017 года Ней провел за парижан 63 матча, а 66 пропустил из-за травм.

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