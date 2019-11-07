Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз заговорил о будущем Мбаппе и заявил, что француз всегда мечтал играть за «Реал». Спортдир «ПСЖ» Леонардо призвал тренера прекратить разговоры о чужих игроках.

«Честно говоря, эти разговоры немного раздражают. Это не первый раз, когда Зидан говорит о Килиане, который очень важен для нас. Сейчас не лучшее время, чтобы отвлекать его.

У Мбаппе еще два с половиной года по контракту с нами, так что постоянно говорить о том, чего он хочет, о его мечтах... Если мы можем прекратить разговоры о его будущем – давайте наконец сделаем это», – приводит слова бразильца BBC.

«ПСЖ» и «Реал» встретятся 26 ноября в матче Лиги чемпионов.

Парижане возглавляют группу A, у команды 12 очков. «Мадрид» на втором месте с семью баллами.

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