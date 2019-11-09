«ПСЖ» не может позволить себе продление контракта с Килианом Мбаппе.

Текущее соглашение француза рассчитано до 2022 года, и его продление на данный момент не приоритет для чемпионов Франции. Вдобавок они понимают, что склонить Килиана к новой сделке будет непросто: футболиста манит мадридский «Реал», а у самого «ПСЖ» банально нет денег для того, чтобы предложить юной звезде зарплату на уровне Неймара.

Бразилец зарабатывает 30 млн евро в год после вычета налогов, и «Парижу» не хватит денег на содержание двоих футболистов со столь высоким окладом.

L'Equipe уточняет, что прямо сейчас у Килиана нет вообще никакого предложения о продлении сотрудничества.

У игрока три матча и три гола в Лиге чемпионов-2019/20 и 5 мячей в 7 играх Лиги 1.

Мбаппе – чемпион мира в составе сборной Франции.

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