«Монако» принимает «Дижон» в 13-м туре чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин открыл счет шикарным ударом с линии штрафной.

Бен Йеддер отдал пас в центр на Ислама Слимани, страйкер увидел забегание россиянина и в одно касание шикарно забросил мяч на полузащитника. Саша принял на грудь и пушечно пробил в угол ворот.

Если матч так и закончится – то «Монако» как минимум до воскресенья поднимется на восьмую строчку.

У Головина 3 гола и 2 ассиста в 10 матчах чемпионата Франции.

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