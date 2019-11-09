Eurosport
Головин завершил красивую атаку «Монако» мощнейшим выстрелом в угол и забил третий мяч в сезоне
Вот это выстрел!
«Монако» принимает «Дижон» в 13-м туре чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин открыл счет шикарным ударом с линии штрафной.
Бен Йеддер отдал пас в центр на Ислама Слимани, страйкер увидел забегание россиянина и в одно касание шикарно забросил мяч на полузащитника. Саша принял на грудь и пушечно пробил в угол ворот.
- Если матч так и закончится – то «Монако» как минимум до воскресенья поднимется на восьмую строчку.
- У Головина 3 гола и 2 ассиста в 10 матчах чемпионата Франции.
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