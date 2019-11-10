Нападающий «ПСЖ» Неймар был в Барселоне, когда его команда играла с «Брестом» в чемпионате Франции.

27-летний футболист опубликовал в инстаграм-сториз фотографию с Натальей Бесью – подругой, которая сопровождала его на медиа-мероприятиях во время выступлений за «Барселону».

Mundo Deportivo сообщает, что после матча «Барсы» и «Сельты» Неймар встретился с друзьями в одной из городских гостиниц и устроил вечеринку. Его сопровождала модель Ноа Саез.

«Барселона» выиграла со счетом 4:1, «ПСЖ» проиграл 1:2.

Неймар восстанавливается после травмы и уже приступил к тренировкам с мячом.

«Я не защитил себя, и теперь у меня нога болит». Неймар и Роналдо поговорили о симуляциях

Качай приложение Eurosport для iOS и Android