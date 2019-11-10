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Неймар закатил вечеринку с моделью в Барселоне. «ПСЖ» в этот день проиграл «Бресту»
П – приоритеты.
Нападающий «ПСЖ» Неймар был в Барселоне, когда его команда играла с «Брестом» в чемпионате Франции.
27-летний футболист опубликовал в инстаграм-сториз фотографию с Натальей Бесью – подругой, которая сопровождала его на медиа-мероприятиях во время выступлений за «Барселону».
Mundo Deportivo сообщает, что после матча «Барсы» и «Сельты» Неймар встретился с друзьями в одной из городских гостиниц и устроил вечеринку. Его сопровождала модель Ноа Саез.
- «Барселона» выиграла со счетом 4:1, «ПСЖ» проиграл 1:2.
- Неймар восстанавливается после травмы и уже приступил к тренировкам с мячом.
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