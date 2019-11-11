Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в символическую сборную 12-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe.

23-летний Головин отличился в домашнем матче против «Дижона», поразив ворота соперника на 42-й минуте. Гол стал единственным во встрече. Составители сборной тура поставили Александру семь баллов из десяти.

В сезоне-2019/20 Головин сыграл в 11 матчах чемпионата Франции, забил три мяча и отдал два ассиста.

После 13 туров монегаски идут на 11-м месте, уступая 12 очков лидирующему «ПСЖ».

Головин завершил красивую атаку «Монако» мощнейшим выстрелом в угол и забил третий мяч в сезоне

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