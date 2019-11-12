Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев считает, что Александр Головин будет стоить 70-80 млн евро, если продолжит прогрессировать в том же темпе.

Васильев покинул французский клуб в 2019 году, однако именно он поспособствовал переходу российского полузащитника в команду. Бизнесмен считает, что в случае потенциальной продажи «монегаски» заработают на футболисте очень неплохие деньги, однако он сомневается, что клуб решится на сделку.

«За сколько «Монако» продаст Головина? Видел передачу, в которой его агент называет цифры 70-80 миллионов евро. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможным. Другое дело, отпустит ли его «Монако». Полагаю, если клуб по итогам этого сезона выйдет в Лигу чемпионов, то ему будет очень трудно лишиться ключевого на сегодня игрока полузащиты», – приводит слова Васильева Спорт-Экспресс.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 млн евро.

Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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