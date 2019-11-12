Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар в прошедший уикенд не приехал на матч парижан и был замечен на тусовках в Барселоне.

После матча «Барселона» – «Сельта» нападающий встретился с друзьями, после чего пропал в компании испанской модели Ноа Саез. На знойную блондинку из Малаги в инстаграме подписаны 26,5 тысячи фолловеров – эти юзеры радуются, когда красотка что-то выкладывает в свою соцсеть. Полюбуйтесь и вы.

Неймар во второй половине 2019 года провел всего 9 матчей во всех турнирах, в том числе за сборную Бразилии.

На счету нападающего всего 4 гола в сезоне-2019/20.

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