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Le Parisien: «Реал» предложит за Мбаппе рекордные 400 миллионов евро
Ставки серьезно повысились.
«Реал» не оставляет попыток приобрести у «ПСЖ» нападающего Килиана Мбаппе.
По информации Le Parisien, ради исполнения мечты главного тренера Зинедина Зидана испанские боссы готовы предложить за 20-летнюю звезду рекордные 400 миллионов евро.
- Сейчас трансферный рекорд принадлежит «ПСЖ» – в 2017 году парижане выкупили Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
- Ранее L'Equipe сообщал, что у парижского клуба нет денег на новый контракт для Мбаппе.
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