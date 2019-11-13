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Le Parisien: «Реал» предложит за Мбаппе рекордные 400 миллионов евро

Le Parisien: «Реал» предложит за Мбаппе рекордные 400 миллионов евро
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 52 мин. назад

Ставки серьезно повысились.

«Реал» не оставляет попыток приобрести у «ПСЖ» нападающего Килиана Мбаппе.

По информации Le Parisien, ради исполнения мечты главного тренера Зинедина Зидана испанские боссы готовы предложить за 20-летнюю звезду рекордные 400 миллионов евро.

  • Сейчас трансферный рекорд принадлежит «ПСЖ» – в 2017 году парижане выкупили Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
  • Ранее L'Equipe сообщал, что у парижского клуба нет денег на новый контракт для Мбаппе.

«Это раздражает». Спортивный директор «ПСЖ» призвал Зидана забыть о Мбаппе

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