Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар отказался обсуждать с клубом продление контракта. Бразилец все еще рассчитывает вернуться в «Барселону».

Ней уверен, что не покинул «Париж» минувшим летом лишь из-за того, что трансфер заблокировал президент клуба Нассер аль-Хелаифи. Возвращение в Каталонию – приоритет для него, поэтому игрок не собирается вступать в переговоры о продлении действующего трудового соглашения – контракт Неймара рассчитан до лета 2022 года.

Как сообщает Sport, футболист так и не освоился во французском клубе – игрок не чувствует себя так же счастливо, как во время выступления в Испании, и уже не надеется на это в дальнейшем. Представители «Парижа» и игрок сели за стол переговоров в концовке прошлого сезона, но затем случилась летняя сага с несостоявшимся трансфером в стан «сине-гранатовых», в ходе которой стороны серьезно подпортили отношения.

Осенью «ПСЖ» попытался вновь инициировать диалог, однако Неймар и его отец, представляющий интересы игрока, отказались вести с клубом какие-либо разговоры о продлении сотрудничества.

Аль-Хелаифи управляет «ПСЖ» с 2011 года. Он председатель фонда Qatar Sports Investments, который учрежден эмиром Катара.

Неймар выступает за «Париж» с 2017 года.

Неймар вместо похода на матч «ПСЖ» укатил в Барселону. Там он встретил богиню

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