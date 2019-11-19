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Мать Мбаппе сообщила «Реалу», что Килиан откажется от нового контракта с «ПСЖ»
Семья Килиана оказывает давление на парижан.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе намерен отклонить предложение парижан о новом контракте, которое, вероятно, поступит ему в ближайшее время.
Как сообщает Sport.es со ссылкой на El Chiringuito, мать Мбаппе, которая вместе с его отцом ведет дела сына, уже сообщила мадридскому «Реалу» о намерении Килиана отказать «ПСЖ».
Семья Мбаппе хочет оказать давление на чемпионов Франции и одновременно ускорить процесс переговоров с «Мадридом». Ранее коуч «галактикос» Зинедин Зидан заявил, что Мбаппе «всегда мечтал играть за «Реал», чем даже вызывал раздражение руководства парижан.
- Действующий контракт Килиана с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
- В чемпионате Франции-2019/20 Мбаппе провел семь матчей, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
- Ранее продлевать договор с парижанами отказался Неймар.
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