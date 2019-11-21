Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, кем восхищался на начальных этапах карьеры, а также поделился мнением, как сильно на него влияют деньги.

О кумире детства

Ты смотришь как играет Месси или Роналду и понимаешь, что трудом и усердием можно развить природные качества почти до совершенства. Что касается меня, то не было таких кумиров, по которым я сходил с ума. Хотя мне всегда нравились атакующие игроки. А после Евро-2008 я был в восторге от Андрея Аршавина, который здорово сыграл за сборную и потом провел фантастический сезон в Англии.

О переезде в Москву и в Монако

Наверное, тяжелее дался переезд в Монако. Даже правильнее сказать не тяжелее, а просто больше времени потребовалось на адаптацию. Все-таки другая страна, языковой барьер и другой менталитет у людей. Но сейчас прошло уже больше года, как я здесь. Чувствую себя вполне комфортно.

Александр ГоловинGetty Images

О влиянии денег

Самого себя объективно оценивать очень сложно. Это виднее со стороны. Но я считаю, что деньги меня не изменили. Если правильно воспитали родители, то никакие суммы не испортят.

О бездумных покупках

У меня очень рациональный подход – вместо Rolls-Royce я бы лучше инвестировал в недвижимость. Хотя не скрою, что могу иногда себе позволить потратить деньги на развлечения. Например, купить какой-нибудь скин в Counter-Strike, но без фанатизма, – рассказал Головин в интервью «Чемпионату».

На счету Александра 12 матчей, 3 гола и 2 ассиста за «Монако» в сезоне-2019/20.

В восьми матчах отборочного турнира Евро-2020 за Россию Головин забил два мяча.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android