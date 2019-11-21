Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель ответил на вопрос о поездке Неймара в Мадрид на матчи Кубка Дэвиса. Тренер не в восторге от выходки главной звезды, но не собирается терять голову.

«Неймар в порядке, он хорошо тренируется и будет с командой на матче в пятницу. Понравилась ли мне его поездка в Мадрид на Кубок Дэвиса? Нет. Но я не его отец или полиция. Нравится ли мне эта поездка как тренеру? Нет. Пришло ли время разозлиться на него? Нет», – приводит слова тренера BeSoccer.

Неймар в последние недели восстанавливался от травмы, полученной в сборной Бразилии.

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