Нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся в общую группу после травмы и тренируется с командой.

В соцсетях появилось видео с тренировки парижан – 27-летний Неймар не снял куртку и лениво выполнял упражнение вместе с другими футболистами.

22 ноября бразилец вышел в основе в матче с «Лиллем».

Неймар получил травму в товарищеском матче сборной Бразилии и не выходил на поле с 13 октября.

26 октября «ПСЖ» сыграет с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

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