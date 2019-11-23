Неймар лениво тренировался и даже не снял куртку
Движения футболиста иллюстрируют его желание играть в Париже.
Нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся в общую группу после травмы и тренируется с командой.
В соцсетях появилось видео с тренировки парижан – 27-летний Неймар не снял куртку и лениво выполнял упражнение вместе с другими футболистами.
22 ноября бразилец вышел в основе в матче с «Лиллем».
- Неймар получил травму в товарищеском матче сборной Бразилии и не выходил на поле с 13 октября.
- 26 октября «ПСЖ» сыграет с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.
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