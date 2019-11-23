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Неймар превратил защитников «Лилля» в клоунов эстетским пасом пяткой

Неймар превратил защитников «Лилля» в клоунов эстетским пасом пяткой
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Бразилец вернулся после травмы.

«ПСЖ» в матче 14-го тура чемпионата Франции выиграл у «Лилля» – 2:0.

В одном из эпизодов нападающий парижан Неймар отдал эстетский пас на Анхеля ди Марию. Бразилец получил мяч на подступах к штрафной и перехитрил сразу трех защитников, тонко сыграв пяткой.

  • Голами в прошедшей игре отметились Мауро Икарди и Ди Мария.
  • «ПСЖ» занимает первую строчку в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя – «Марсель» – на 11 очков.

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