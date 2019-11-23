Бразильский защитник «Лиона» Марсал был удален с поля в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» за чудовищный фол.

На 34-й минуте 30-летний футболист прямой ногой сыграл в лицо Хишаму Будауи. Арбитр оперативно разобрался в эпизоде и показал Марсалу прямую красную карточку.

В первом тайме «Лион» забил два мяча усилиями Рен-Аделаида и Дембеле.

Турнирную таблицу Лиги 1 уверенно возглавляет «ПСЖ», «Лион» борется за оставшиеся медали с «Марселем», «Анже» и «Сент-Этьеном».

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