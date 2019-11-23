Twitter

Чудовищный фол защитника «Лиона», который воткнул шипы сопернику прямо в лицо

Чудовищный фол защитника «Лиона», который воткнул шипы сопернику прямо в лицо
Eurosport

9 мин. назад

Заслуженное удаление.

Бразильский защитник «Лиона» Марсал был удален с поля в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» за чудовищный фол.

На 34-й минуте 30-летний футболист прямой ногой сыграл в лицо Хишаму Будауи. Арбитр оперативно разобрался в эпизоде и показал Марсалу прямую красную карточку.

  • В первом тайме «Лион» забил два мяча усилиями Рен-Аделаида и Дембеле.
  • Турнирную таблицу Лиги 1 уверенно возглавляет «ПСЖ», «Лион» борется за оставшиеся медали с «Марселем», «Анже» и «Сент-Этьеном».

Неймар превратил защитников «Лилля» в клоунов эстетским пасом пяткой

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте