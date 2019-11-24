«Бордо» в матче 14-го тура чемпионата Франции выиграл у «Монако» со счетом 2:1.

Монегаски открыли счет на 15-й минуте: российский полузащитник Александр Головин шведой вырезал мяч в штрафную на Виссама Бен Йеддера, а тот переправил его на Ислама Слимани. Алжирец не растерялся и отправил мяч в сетку.

«Бордо» ответил голами Пабло и Николя Де Превиля и отпраздновал победу. Команда Паулу Соузы занимает третью строчку в турнирной таблице, команда Леонарду Жардима – 14-ю.

«Монако» заканчивал матч в меньшинстве из-за удаления все того же Слимани.

В чемпионате Франции-2019/20 Головин провел 12 матчей, забил три мяча и отдал два ассиста.

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