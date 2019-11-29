Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о положении команды в турнирной таблице, где монегаски занимают 14-е место.

«Сейчас я чувствую себя как дома. Считаю, что должен помогать команде по максимуму – сам делать результат и добиваться вместе с «Монако» более высокого места. Мы заслуживаем второго-третьего места в чемпионате Франции, а не то, что есть сейчас. Согласен с тренером – у меня бывают моменты, в которых я могу решать эпизод сам.

Иногда случается, что я принимаю не то решение в концовке эпизода. Не знаю, с чем связано, может, с опытом. Но я буду улучшать этот момент, 100%. Я привык много бегать. Не думаю, что это связано со скоростью принятия решений. С трибуны все может казаться легко и просто, но на поле все сложнее. Так что я считаю, что много бегать – это неплохо», – приводит слова Головина «Чемпионат».

В чемпионате Франции-2019/20 Головин провел 12 матчей, забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.

В прошлом сезоне «Монако» финишировал на спасительной 17-й строчке.

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