Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал об атмосфере в национальной команде, любви к языкам и русских в Европе.

Об ожиданиях от Евро-2020

– Когда ты участвуешь в турнире, то думаешь о победе, а не ограничиваешь свои цели только выходом из группы. Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро. Бронза, как в 2008 году? Это будет хороший результат. Можно сказать, что успех, но хотелось бы забраться повыше.

О ситуации с Дзюбой

– Как мне сказали, я точно не уверен в этом, это были фанаты «Спартака», которые обозлены на Артема из-за перехода [в «Зенит»]. Мне кажется, он не обращает внимания на это. Мы в раздевалке даже пошутили на эту тему, сказали ему: мол, как тебя любят после Бельгии.

Конфликт из-за того, что остальная команда поблагодарила болельщиков? Очень раздули это, читал новости. Артем очень устал в игре, очень хотел забить голы, чтобы стать лучшим бомбардиром отборочного цикла. Отписался от всех в инстаграме? Даже не знал об этом. Может, взломали? На Артема не похоже, чтобы он обижался на кого-то.

О секрете успеха Черчесова

– Дисциплина в команде. От каждого требует показывать максимум в физических данных. Мы в клубах не бегаем столько, сколько в национальной команде. Тот же Дзюба, как мне кажется, в «Зените» так не обороняется. Станислав Саламович очень требовательный тренер, ты не можешь выйти на поле и где-то недоработать.

О языковом барьере

– Научился ли матерным словам? Я их почти сразу выучил. Знаю ругательства на итальянском, португальском, французском. В команде много языков.

О положении клуба в таблице

– Когда ты внизу таблицы, это непросто. Но так бывает. Ты понимаешь, что с этим нужно что-то делать. Футбол – такая штука, что может все перевернуться. Сегодня ты внизу, а завтра окажешься наверху. И наоборот. Надо работать, тем более в этом сезоне нас не ждет прошлогодняя участь, это 100%. Уверен, мы будем бороться как минимум за первую пятерку. Задача на сезон очевидна – еврокубки. Но ее нам не озвучивали. Не было такого, чтобы кто-то зашел и так сказал.

Две победы и мы уже на втором месте, а два-три поражения – зона вылета. Чемпионат интересный в этом плане, невозможно расслабиться ни в одной игре... Сейчас у нас хорошая линия полузащиты, очень хорошие нападающие. На мой взгляд, мы должны находиться на втором-третьем месте. Буду ли в «Монако» в 2021-м? Тяжело сказать, посмотрим.

О разнице между футболом в России и Франции

– Заметил, что Россия и Франция сильно отличаются. В сборной мы больше стараемся отдать передачу, обыграть, хочется один на один вывести партнера. Хотя из радиуса штрафной можно бить и забивать. В чемпионате Франции все бьют, лезут в обыгрыш, все играют с мыслью, что можно забить. Даже защитники.

О пеших прогулках домой со стадиона и разборках с фанатами

– Тут пять минут ходьбы. Негатива со стороны болельщиков не замечал. Тем более я выхожу домой, когда уже никого нет на стадионе. Помню, в прошлом сезоне шли вместе с Гликом, а он живет в одном доме со мной. Мы проиграли, если не ошибаюсь, со счетом 1:5, вот там была прямо жесть. Болельщики кричали в наш адрес негативные вещи, охранникам пришлось проводить нас.

Был еще приезд болельщиков на базу, когда у команды была серия поражений. Они закрыли выезд и не давали нам уехать домой, ждали объяснений. При этом у ребят была пиротехника. Фалькао вышел, успокаивал. Один чувак схватил его за майку, пытался толкнуть. Возник легкий кипиш, но уже через 10 минут все радовались: типа, давайте, парни, вперед.

О русских в Европе

– Много кто мог бы приехать. Сборная России помолодела, если взять тот же ЦСКА, вся молодежь действует хорошо. Братья Миранчуки классно играют, особенно Леха хорошо выглядит. Комличенко тоже хочет. Насколько знаю, у него зимой есть шанс перейти в чемпионат Франции. Точно не знаю команду, но он сказал, что люди заинтересованы. Думаю, если бы много наших ребят играли в Европе, это было бы круто.

О стереотипах

– Если честно, не такая уж и роскошь. В Москве спорткаров больше раза в три. Все так думают, что здесь что-то невероятное, а тут нормально все, – сказал Головин в интервью РИА «Новости».

В чемпионате Франции-2019/20 Головин провел 12 матчей, забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.

В прошлом сезоне «Монако» финишировал на спасительной 17-й строчке.

Зимой Головин должен перейти в «Зенит». В этом нет ничего стыдного

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