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Фанаты признали Головина лучшим игроком «Монако» в ноябре
Заслуженная награда Саши.
Болельщики «Монако» признали российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в ноябре.
Как сообщает официальный сайт монегасков, голоса за Головина отдали 68,5% поклонников клуба. Ранее лучшими игроками месяца в «Монако» становились Виссам Бен Йеддер (октябрь) и Ислам Слимани (сентябрь).
- В ноябре Головин провел за «Монако» три матча и забил один гол – победный мяч в ворота «Дижона» (1:0).
- Всего в чемпионате Франции-2019/20 на счету Александра 12 матчей, три гола и два ассиста.
Головин: «Заслуживаем второго-третьего места в чемпионате Франции, а не того, что есть сейчас»
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