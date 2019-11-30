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Фанаты признали Головина лучшим игроком «Монако» в ноябре

Фанаты признали Головина лучшим игроком «Монако» в ноябре
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Заслуженная награда Саши.

Болельщики «Монако» признали российского полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в ноябре.

Как сообщает официальный сайт монегасков, голоса за Головина отдали 68,5% поклонников клуба. Ранее лучшими игроками месяца в «Монако» становились Виссам Бен Йеддер (октябрь) и Ислам Слимани (сентябрь).

  • В ноябре Головин провел за «Монако» три матча и забил один гол – победный мяч в ворота «Дижона» (1:0).
  • Всего в чемпионате Франции-2019/20 на счету Александра 12 матчей, три гола и два ассиста.

Головин: «Заслуживаем второго-третьего места в чемпионате Франции, а не того, что есть сейчас»

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