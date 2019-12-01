Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети выступил с критикой в адрес нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Когда я играл вместе с Зинедином Зиданом и Юрием Джоркаеффом, я знал, что они могут решить исход матча в одиночку. Поэтому мы с пониманием относились к тому, что они пренебрегали оборонительными действиями.

Мы принимали это и делали свою работу, потому что знали, что они могут принести нам победу своими гениальными вспышками. Но это совершенно не случай Неймара. Этот парень играет для себя и только для себя.

Поставьте себя на место ребят из раздевалки «ПСЖ», которые месяцами наблюдают за прихотями Неймара. Он **** [испражняется] на клуб и болельщиков, у него нет уважения», – цитирует Пети Goal.com.

Пети – чемпион мира в составе сборной Франции, чемпион Франции в составе «Монако», чемпион Англии в составе «Арсенала».

В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел шесть матчей и забил четыре мяча.

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