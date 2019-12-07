«ПСЖ» в матче 17-го тура чемпионата Франции разобрался с «Монпелье» – 3:1.

В одном из эпизодов полузащитник «Монпелье» Йорис Чотар выполнил полноценный удушающий прием на Неймаре, но – как думаете что? Правильно – обошелся даже без желтой карточки.

Ней ответил грубиянам в своем стиле – положил в ворота Херонимо Рульи красивейший мяч со штрафного.

Помимо Неймара, по мячику в ворота «Монпелье» закинули Килиан Мбаппе и Мауро Икарди.

За хозяев забил Леандро Паредес, оформивший автогол.

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