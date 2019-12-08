Eurosport
Головин идеально набросил мяч в штрафную и оформил очередной ассист за «Монако»
Саша снова сделал это.
«Монако» разгромил «Амьен» в матче 17-го тура чемпионата Франции – 3:0.
В одном из голов прямое участие принял российский полузащитник монегасков Александр Головин. На 66-й минуте он навесил со штрафного, а защитник Гильермо Марипан перевел мяч в ворота.
- Для Головина это третий ассист при трех голах в этом сезоне Лиги 1.
- Российский полузащитник – третий по результативности игрок «Монако» после Виссама Бен Йеддера и Ислама Слимани.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте