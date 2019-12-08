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Головин идеально набросил мяч в штрафную и оформил очередной ассист за «Монако»

Головин идеально набросил мяч в штрафную и оформил очередной ассист за «Монако»
Eurosport

55 мин. назад

Саша снова сделал это.

«Монако» разгромил «Амьен» в матче 17-го тура чемпионата Франции – 3:0.

В одном из голов прямое участие принял российский полузащитник монегасков Александр Головин. На 66-й минуте он навесил со штрафного, а защитник Гильермо Марипан перевел мяч в ворота.

  • Для Головина это третий ассист при трех голах в этом сезоне Лиги 1.
  • Российский полузащитник – третий по результативности игрок «Монако» после Виссама Бен Йеддера и Ислама Слимани.
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